"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1224
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 162
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4815
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5391
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1467
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6129
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10044
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4743
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
8
4
6
10
28
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Обнародовали программу фестиваля Бандерштат-2018
Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
Просто космос: объявили лучшие снимки звездного неба
Просто космос: объявили лучшие снимки звездного неба
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
Видео
Все видео
"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая
"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая
Появились первые кадры сериала "Маньяк" с Эммой Стоун
Появились первые кадры сериала "Маньяк" с Эммой Стоун
Esquire перечислил лучшие клипы 2018 года
Esquire перечислил лучшие клипы 2018 года
"Позывной Бандерас": показали трейлер украинской военной драмы
"Позывной Бандерас": показали трейлер украинской военной драмы
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1359
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2817
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 234
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 01:35

"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая

  Комментировать
&quot;С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио&quot; - умерла легендарная ведущая
Умерла радиоведущая Марта Кинасевич Фото: http://photo-lviv.in.ua

28 июня во Львове в возрасте 72 лет ушла из жизни известная украинская радиоведущая и музыковед Марта Кинасевич. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которая уже не поддавалась лечению.

Прощались с журналисткой 30 июля у родном Львове в часовне, что на Пекарской улице, - сообщает 24 канал. А похоронили на Яновском кладбище в семейном склепе.

"Ее интеллигентность, доброжелательность, патриотизм, духовное богатство производили неизгладимое впечатление. Многим известны ее передачи "Странствующий меридиан", "Аколада", различные музыкальные обзоры. В них были большие интервью и песни Владимира Ивасюка, Игоря Билозира, Василия Зинкевича, Назария Яремчука и многих других, замечательные рассказы и комментарии. С ее смертью закончилась целая эпоха в истории отечественного радио ", - рассказывает украинский коллекционер и популяризатор ретро-музыки, поэт Игорь Калиниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА "Ластивка" Евдокия Лихачева

В 1967 году Марта Кинасевич начала работать на львовском радио. В течение 25 лет выходила ее авторская программа "Странствующий меридиан". Своей задачей в журналистике она считала популяризацию украинской музыки.

Журналист и редактор научных журналов Надежда Фурс умерла в Киеве. У нее остановилось сердце на 97-ом году жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 42773
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36769
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 24620
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 21969
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 14832
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 969
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua