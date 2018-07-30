"С ее смертью закончилась целая эпоха в истории радио" - умерла легендарная ведущая

Умерла радиоведущая Марта Кинасевич Фото: http://photo-lviv.in.ua

28 июня во Львове в возрасте 72 лет ушла из жизни известная украинская радиоведущая и музыковед Марта Кинасевич. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которая уже не поддавалась лечению.

Прощались с журналисткой 30 июля у родном Львове в часовне, что на Пекарской улице, - сообщает 24 канал. А похоронили на Яновском кладбище в семейном склепе.

"Ее интеллигентность, доброжелательность, патриотизм, духовное богатство производили неизгладимое впечатление. Многим известны ее передачи "Странствующий меридиан", "Аколада", различные музыкальные обзоры. В них были большие интервью и песни Владимира Ивасюка, Игоря Билозира, Василия Зинкевича, Назария Яремчука и многих других, замечательные рассказы и комментарии. С ее смертью закончилась целая эпоха в истории отечественного радио ", - рассказывает украинский коллекционер и популяризатор ретро-музыки, поэт Игорь Калиниченко.

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В 1967 году Марта Кинасевич начала работать на львовском радио. В течение 25 лет выходила ее авторская программа "Странствующий меридиан". Своей задачей в журналистике она считала популяризацию украинской музыки.

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