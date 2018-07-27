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воскресенье, 29 июля 2018 01:35

Бесстрашная подпольщица и талантливая журналистка: умерла Надежда Фурс

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Бесстрашная подпольщица и талантливая журналистка: умерла Надежда Фурс
Надежда Фурс принимала участие во Второй мировой войне. 48 лет была заместителем главного редактора журнала "Кибернетика и системный анализ". Фото: Голос Украины

Журналист и редактор научных журналов Надежда Фурс умерла в Киеве. У нее остановилось сердце на 97-ом году жизни.

Надежда Фурс ушла из жизни после долгой и тяжелой болезни, передает Голос Украины.

Женщина родилась в Киеве в рабочей семье. Во время Второй мировой войны воевала вместе с партизанами. Записывала передачи Радиоинформбюро и информировала население о реальной ситуации на фронте. Вместе с друзьями по ночам распространяли листовки по домам города, а днем на еврейском базаре незаметно раздавали продавцам и покупателям на рынке.

После войны окончила филологический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко. Была редактором Академии наук Украины, работала в журнале "Наука и жизнь" и издательстве "Наукова думка". 48 лет была заместителем главного редактора журнала "Кибернетика и системный анализ". На пенсию ушла в 2013 году.

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Надежда Сергеевна воспитала дочь Ларису. Сейчас ей 69 лет.

Во Львове похоронили журналистку Ирину Венгер. Умерла от рака. Накануне отпраздновала 31-й день рождения.

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