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среда, 25 июля 2018 19:46

Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА "Ластивка" Евдокия Лихачева

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Разносила листовки, пряча в куклу - умерла связная УПА &quot;Ластивка&quot; Евдокия Лихачева
Евдокия Лихачева в 13 лет вступила в Украинскую Повстанческую Армию

25 июля В Житомире на 88-м году жизни отошла в вечность связная УПА Евдокия Лихачева (псевдоним "Ластивка").

Евдокия Лихачева, или как ее называли - Дана (девичья фамилия - Фиголь) родилась в 1930 году в селе Викторов Галицкого района на Ивано-Франковщине. Кроме нее, в семье было еще две сестры и брат. Одна из сестер умерла в голодном 1932-м от чахотки. Евдокия уже в 5 лет цитировала наизусть "Кобзаря", читала украинские газеты.

В 13 лет вступила в Украинскую повстанческую армию, а перед этим к борьбе присоединились ее отец и брат.

"Меня долго испытывали, не выдам ли, имею ли твердые убеждения, не поддамся ли уговорам и подкупу. В повстанческую армию принимали только искренних националистов и патриотов. В основном - молодежь, старше меня на 4-6 лет. Однако я была хватка и настойчивая, не по возрасту серьезная. Мне доверили носить еду и одежду до укрытий, где скрывались повстанцы. Они вели борьбу с фашистами, которые очень свирепствовали...", - рассказывала Евдокия.

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По завершении Второй мировой войны связная УПА продолжала подпольную работу, разносила листовки в ближние и дальние села, пряча их в куклу, поэтому долго оставалась незамеченной. Однако весной 1947 года, когда Дана Фиголь вместе с младшими подругами разносила литературу по поручению сотника, ее задержали энкаведисты, обнаружив листовки. Дома при обыске, кроме открыток, нашли и произведения Шевченко. В комнате на стене были портреты Кобзаря, Ивана Франко и Леси Украинки, что очень не понравилось комиссарам.

"Мне говорят, что портрет Сталина должен быть, а я в ответ: "Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні". Арестовали... За такие прибаутки меня и в заключении часто сажали в карцер", - вспоминала Евдокия Дмитриевна.

Через месяц допросов и пыток (отвечать на вопрос, как пытали, вспоминать не хотела - били и прикладывали горячие утюги) осудили как несовершеннолетнюю на 10 лет каторги. Наказание отбывала на лесоповале в Архангельской области. После смерти Сталина, когда девушка отбыла 8 лет наказания и потеряла здоровье, попала под амнистию.

"Выдали мне "волчью справку" и сказали: "В Ивано-Франковск нельзя! Езжай на поселение в любую область Украины". Я поехала в Житомир. Мне было уже 24 года. Здесь устроилась на работу в больницу, а потом пошла на курсы медсестер", - рассказывала связная.

В Житомире Евдокия утвердилась в профессии, вышла замуж, родила и воспитала детей, писала стихи и песни.

В Тернополе умерла бывшая связная УПА Лидия Романчук. Ее сердце остановилось 26 марта. Через 3 дня ей бы исполнилось 92 года.

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