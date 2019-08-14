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Запретили поступать в университеты людям, которые не служили в армии

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Запретили поступать в университеты людям, которые не служили в армии
Польские оккупанты пытались не дать украинцам поступать в университет. Фото: Facebook

14 августа 1919 года во Львовском университете запретили учиться лицам, не прошедшим службу в польской армии.

Закон приняли после оккупации Львова поляками. До этого в городе объявили Западноукраинскую народную республику.

Указ делал невозможным поступление украинцев. Аналогичное решение принял также ректорат Львовского политехнического института.

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Под польской оккупацией украинцам не выдавали документов для выезда за границу, запретили образовательные курсы при обществе им. Шевченко, Ставропигийском институте и других учреждениях.

В 1921-м украинцы основали нелегальный Львовский украинский университет.

Под идеей соборности Украины 30 июля 1920-го состоялся первый съезд подпольной Украинской военной организации в Праге. Ее возглавил командир Сечевых стрельцов полковник Евгений Коновалец. Украинскую военную организацию создали, когда закончилась активная вооруженная борьба.

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Дата
14
августа

Запретили поступать в университеты людям, которые не служили в армии

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