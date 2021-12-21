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среда, 22 декабря 2021 08:20

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

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Захватили турецкую крепость на берегу Дуная
Турки под руководством немецких и французских инженеров превратили Измаил в мощную крепость с высоким валом. ФОТО: itinery.com

Русские войска Александра Суворова 22 декабря 1790-го штурмом взяли Измаил - турецкую крепость на берегу Дуная. Армия захватила ее и установила границу с владениями Османской империи по Днестру

Измаильская крепость находилась на левом берегу Килийского устья Дуная между озерами Ялпуг и Катлабух. К началу русско-турецкой войны турки под руководством немецких и французских инженеров превратили Измаил в мощную крепость с высоким валом и широким рвом глубиной от 10м, местами наполненным водой.

На 11 бастионах размещалось 260 орудий. Гарнизон Измаила составляли 35 тыс. человек под командованием Айдозле Мехмет-паши. Частью гарнизона командовал крымский хан Каплан-Гирей. Согласно фирману султана в случае падения Измаила должен быть казнен каждый из его гарнизона.

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"Крепость казалась настоящим вулканом, выбрасывающим пламя. К ней решительно подступали колонны. Забрасывали ров связками хвороста, переходили его и спешили к валу. Ставили стремянки, чтобы вылезть на него. Под прикрытием стрелков огромное войско заполонило город", - пишет полковник Александр Ланжерон о крепости Измаил.

Начало операции началось с того, что казаки-черноморцы Антона Головатого первыми прибыли под стены Измаила и подвергли их массированному обстрелу из пушек. Но у стен крепости на Дунае находились и корабли османского флота. За штурм Измаила Антон Головатый был награжден орденом Святого Владимира, а всех казаков — серебряной медалью.

Последний крымский хан Каплан-Гирей вместе со своими пятью сыновьями погиб в этом бою. Морские пехотинцы Головатого захватили 26 вражеских знамен. Эти военные трофеи ценятся наивысшее, потому что означают военную доблесть и победу. Покорение русскими войсками Измаила оказало влияние на дальнейший ход войны, установили русско-турецкую границу по Днестру.

Российские войска захватили крепость Хотин – теперь это Черновицкая область, 30 августа 1739-го. Русско-турецкая война началась в 1736 году. Три года война шла с переменным успехом, но к началу 1739 наметился перелом. Российский главнокомандующий генерал-фельдмаршал Христофор Миних развернул наступление на Молдову. В сентябре российская армия заняла огромную часть Молдавии.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
декабря

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

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