Зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины

В 2010 году была аномальная жара. Фото: pexels.com

Самую высокую температуру в истории Украины + 42°C зафиксировали 12 августа в 2010 году в Луганске.

Луганские чиновники запретили отключать в городе воду и электричество. В Краснодоне воду подавали по графику три раза в неделю.

В июле-августе 2010-го в Восточной Европе была аномальная жара. Ее вызвал антициклон, установившийся над центром России.

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В начале августа температура достигла рекордных значений. В городах востока и юга Украины превысила +40°C.

Август в Украине будет жарким и с осадками в пределах нормы. Прогноз обнародован на сайте Украинского гидрометцентра.