Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный

Оксана Забужко считает, что музей Голодомора в Киеве будет одним из лучших в мире. Фото: Facebook / OksanaZabuzhko

Оксана Забужко считает, что новый Музей Голодомора в Киеве будет одним из лучших в мире.

"Я горжусь тем, что на моих глазах начинает твориться один из лучших в мире музеев. Привлечены лучшие специалисты музейного строительства в Европе. Это искренние, неравнодушных и высокопрофессиональные в своих сферах люди. Члены Наблюдательного Совета имели возможность впервые заслушать архитектора, дизайнера и профессионального фандрейзера. Голодомор - это история одного геноцида и одновременно история колокола тревоги, который должен биться над всем человечеством. Это история борьбы народа и человечества за свои права и жизнь ", - рассказала Оксана Забужко корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", который состоялось 18 ноября в Митрополичьих палатах Национального заповедника" София Киевская".

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Писательница считает, что украинский Голодомор является уникальным историческим явлением.

"Уникальность нашего геноцида в том, что он был в течение 3 поколений умалчиваемый. Только 4 поколение получило информацию о нем тогда, когда материальных доказательств не осталось. Остались только рассказы. Это музей голосов, музей видеозаписей и аудиопоказаний. Концепция музея - это прорыв живой памяти через крышку смерти. Это очень сильная концепция. Это то, что в эпоху симулякров и лжи призвано напоминать не только украинцам, но и всем, что правда существует и спасает жизни", - добавляет Забужко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим.