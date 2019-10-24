За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Депортация евреев Нюрнберга 28 октября 1938. Фото: Bundesarchiv

Семнадцать тысяч польских евреев 28 октября 1938 года арестовано в Третьем Рейхе и отправлено к польской границе. Польское правительство отказывается их принять. Высланые оставались между двумя странами в лагере беженцев.

С марта 1938 года антисемитски настроеное немецкий правительство оказывало давление на евреев-граждан Польши, пытаясь принудить их к эмиграции. Депортация польских евреев из Германии была спровоцирована польскими властями.

В октябре 1938 года именно поляки издали декрет, согласно которому все загранпаспорта польских евреев в Германии объявлялись недействительными. К концу месяца их надо подтвердить в Варшаве. Немецкие власти решили "помочь" польским евреям, проживавшим в рейхе, где их было около 12 000 тисяч.

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28 октября власти Германии распорядилась в одну ночь собрать и затолкать всех польских евреев в товарные вагоны. Доставили их к польской границе. Выгрузили и погнали под угрозой уничтожения в Польшу. Польская сторона встретила своих граждан пулеметной очередью. Люди, попавшие в ловушку, бросились назад. Но встретили немецкие пулеметы. Двое суток, изнемогая от холода и голода, испуганные люди метались по "ничейной земли", пока польские власти не смилостивилась и не впустила их на родину.

1 мая 1943 немецкие нацисты совершили массовое убийство 9 тыс. евреев из гетто города Броды на Львовщине.