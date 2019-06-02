За ночь сгорел центр города

Площадь Рынок во Львове перед 1848 годом Фото: Muzeum Narodowe w Warszawie

Большой пожар начался в 19.00 3 июня 1527-го во Львове. За ночь он уничтожил всю готическую застройку в центре города.

Уцелели несколько зданий: ратуша, армянская церковь, стены кафедрального собора и крытое черепицей помещения Ивана Боротьбы.

Очевидец писал в "Мемориале о пожаре нашего города": "Огонь распространился внезапно и неожиданно на все части Львова, так что ни одна не смогла спастись".

Современные исследователи ставят под сомнение масштабы бедствия, описанные в этом документе. "Мотивы такой откровенной необъективности искать несложно, ведь после упомянутой пожара город на 20 лет было освобождено от налога в государственную казну", - пишет архитектор Роман Могитич в статье "Каким был стольный Львов?".

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Готический Львов, который был похож на центры современных Таллинна или Гданьска, сгорел дотла. Исчезли практически все образцы готической архитектуры, которые были построены в течение XIV-XV веков.

В течение относительно короткого времени, город был отстроен в новом, ренессансном стиле. Пожар 1527 года был последним значительной пожаром.

Осенью 1943 года немецкие нацисты уничтожают Большую синагогу Львова вместе с "Золотой Розой". В 1970-х гг. Раскопки остатков завершились трассировкой фундаментов сооружения.