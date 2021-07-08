За мгновение до закрытия гроба. Нашли уникальное фото из похорон Коцюбинского

 
Ексклюзивы
1/5
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 225
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 873
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1134
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 648
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 999
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 594
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 2664
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1458
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
6
4
16
4
14
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
В центре города откопали массу человеческих костей
В центре города откопали массу человеческих костей
Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото
Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
На месте строительства дороги нашли серебряные римские монеты
Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 531
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2484
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 261
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1143
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 63
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
четверг, 08 июля 2021 18:23

За мгновение до закрытия гроба. Нашли уникальное фото из похорон Коцюбинского

  Комментировать

Автор: Facebook / Андрей Рыбак
  Писателя Михаила Коцюбинского похоронили в Чернигове
Писателя Михаила Коцюбинского похоронили в Чернигове

Разыскали фото похорон писателя Михаила Коцюбинского.

Его в Facebook опубликовал Андрей Рыбак.

Литератор умер 25 апреля 1913 года. Последние годы жизни болел. Имел астму, туберкулез и проблемы с сердцем. Выезжал за границу для лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коцюбинский стал говорить на украинском "в горячке"

Похоронили писателя на Болдиной горе в Чернигове, где он любил гулять. На похоронах были более 3 тыс. человек. В гробу у головы покойного положили венок из цвета яблони. Его сплела любовница Коцюбинского Александра Аплаксина.

Последние 10 лет жизни Михаил Коцюбинский разрывался между двумя женщинами. Любовницу, на 16 лет моложе Александру Аплаксину, встретил на работе - в Черниговском статистическом управлении. Писал ей письма - известно 335. Девушка сначала отказывала. Потом начала отписывать и приходить на встречи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За мгновение до закрытия гроба. Нашли уникальное фото из похорон Коцюбинского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9208
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 6570
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4680
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 3492
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 3366
История
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
 Просмотров: 225
О Голодоморе все знали. Но молчали - французский историк
О Голодоморе все знали. Но молчали - французский историк
 Просмотров: 351
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 3366
Украинцы и кримские татары победили войско Московы
Украинцы и кримские татары победили войско Московы
 Просмотров: 882
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
Показали, как в Польше приходит в упадок захоронение украинцев
4
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
3
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
2
Краще не ризикувати
2
Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды
1
Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
Голосов: 340
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть