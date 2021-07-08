За мгновение до закрытия гроба. Нашли уникальное фото из похорон Коцюбинского

Автор: Facebook / Андрей Рыбак Писателя Михаила Коцюбинского похоронили в Чернигове

Разыскали фото похорон писателя Михаила Коцюбинского.

Его в Facebook опубликовал Андрей Рыбак.

Литератор умер 25 апреля 1913 года. Последние годы жизни болел. Имел астму, туберкулез и проблемы с сердцем. Выезжал за границу для лечения.

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Похоронили писателя на Болдиной горе в Чернигове, где он любил гулять. На похоронах были более 3 тыс. человек. В гробу у головы покойного положили венок из цвета яблони. Его сплела любовница Коцюбинского Александра Аплаксина.

Последние 10 лет жизни Михаил Коцюбинский разрывался между двумя женщинами. Любовницу, на 16 лет моложе Александру Аплаксину, встретил на работе - в Черниговском статистическом управлении. Писал ей письма - известно 335. Девушка сначала отказывала. Потом начала отписывать и приходить на встречи.