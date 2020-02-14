Взялись за установку памятника Леси Украинке в европейской столице

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в мэрии города обсудили установление памятника писательницы Леси Украинки.
"Посол рассказал Х.Л.Мартинесу-Альмейда о жизни украинской общины Мадрида. Также были обсуждены вопросы взаимодействия дипломатического учреждения Украины с городскими властями, в частности по обеспечение культурных потребностей украинцев", - сообщается на странице Посольства Украины в Испании в Facebook.
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Памятник Лесе Украинке хотят установить к празднованию ее 150-летнего юбилея
"Произошло предметное обсуждение проекта установки памятника украинской поэтессе в Мадриде вблизи Посольства Украины на площади, носящей ее имя", - сообщили в дипучреждении.
Ко дню рождения Леси Украинки представили первый тизер будущей биографической ленты с рабочим названием "Леся Украинка. Опушка".
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