Взялись за разгадку тайны покойника, которого нашли на пляже более 70 лет назад

В Австралии решили эксгумировать тело "человека из Сомертона", чтобы окончательно разгадать его тайну.

Тело мужчины обнаружили в 1948 году неподалеку от волноотбойной стены на пляже Сомертон в Южной Австралии. Он был одет в костюм со срезанными этикетками и галстук. При себе не имел никаких документов, а на нем не обнаружили следов насилия. С тех пор не нашли никакой информации о нем или его родственникках и не установили причин смерти. Его похоронили на городском кладбище под табличкой "Неизвестный", передает BBC.

Автор: disgustingmen.com Загадочного мужчину нашли на пляже Сомертона в 1948 году. Рядом с ним лежали бумажка с надписью "Тамам Шуд", билет на поезд, билет на автобус, сигареты, жевательная резинка и расческа

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За десятилетия люди породили множество теорий. Мужчину называли несчастной любовником, самоубийцей или даже советским шпионом времен Холодной войны. На такую ​​мысль навели исследования событий 1948 года в той местности, найденные неподалеку тела несвязные записи, которые считали кодом, и оторванный кусок бумаги на котором было написано "Тамам Шуд". Эту фразу нашли в редком издании сборника "Рубайат" персидского философа Омара Хайяма. Означала "завершенный" или "конец".

Прокурорка Южной Австралии Вики Чэпман отметила, что эксгумация тела отвечает "большому общественному интересу" к этому делу. Чтобы узнать больше его передадут ученым, а те будут полагатся на технологии считывания ДНК. Все надеются, что загадку "человека с Сомертона" в конце концов разгадают.

"Наши современные технологии значительно опережают ту технику, которая была в конце 1940-х, когда нашли тело", - добавила криминалист Анне Коксон.

Недавно ученые рассказали, кому принадлежали загадочные остатки, обнаруженные при обследовании пещеры Эрротальде I в провинции Наварра на севере Испании. Они оказались уникальными для Испании и важными для всего Европейского континента. На скелет наткнулась еще в 2017 году группа спелеологов. Исследования проводили в течение 3 лет, осуществляя экспедиции в пещеру, чтобы не повредить останки. В результате их датировали 9700 годом до н.э. Скелет принадлежал молодому человеку которому на момент смерти было 17-21 лет. При жизни занимался охотой и собирательством и искал убежища в пещерах в период долгих и холодных зим. Уникальность находки заключается в том, что мужчина жил в период глобальных климатических изменений, в эпоху между плейстоценом и голоценом - время последнего межледникового периода. Также скелет оказался древнейшим целостным и почти невредимым.