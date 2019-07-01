Вызывали духов: рассказали о зеркале британского мага

Автор: popmech.ru Исследовательница Элизабет Хили держит в руках зеркало Джона Ди

Группа исследователей изучила 1500-летнее обсидиановое зеркало из Британского музея. Они выяснили, что при его изготовлении использовали сырье из Мексики. Артефакт принадлежал известному в Англии времен королевы Елизаветы I (1558 - 1603) ученому и "магу" Джону Ди. С помощью черных зеркал практики оккультизма пытались вызвать духов и ангелов. Джон Ди никогда не расставался с ним.

"Это зеркало уникальное. Не только потому, что им владело известное при дворе тюдоровской королевы лицо, но также из-за необычного материала - обсидиана, из которого оно изготовлено. Считалось, что источником горной породы, из которой сделан артефакт, является Мексика, но никаких научных анализов ранее не проводилось. В мире известно всего 16 зеркал из отполированного обсидиана и 3 из них находятся в Британском музее. Мы установили, что все они когда-то принадлежали элите страны ацтеков, современная Мексика. Ее завоевали испанцы в начале XVI века", - рассказывает исследовательница Элизабет Хили.

Автор: popmech.ru Зеркало Джона Ди изготовленное из обсидиана

Непосредственно работу по исследованию зеркала провели в феврале 2019-го Стюарт Кэмпбелл и Элизабет Хили из Университета Манчестера, Великобритания с помощью портативного рентген-флуоресцентного спектрометра. Общим усилиями удалось определить, что коренным источником уникального артефакта является Пачука в центральной Мексике, сообщает Популярная Механика.

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Чтобы попасть из Мексики через Испанию в руки Джона Ди, зеркалу пришлось пройти сложный путь, ведь в то время Англия вела постоянные войны с Испанией и Францией.

"Однако хорошо известно, что Джон Ди с юности находился в тесном контакте с интеллектуальными лидерами континентальной Европы. Дружил с сэром Уильямом Пикерингом, послом Англии при дворе испанского императора Карла V в Брюсселе. Именно Пикеринг передал ему обсидиановое зеркало в Бельгии", - сообщил историк Ярослав Кузьмин.

Хотя нельзя исключать и того, что английские пираты перехватили испанские караваны судов с золотом и драгоценностями из Мексики, где в числе редких вещей было и обсидиановых зеркало. Затем оно так или иначе попало к Джону Ди.

Результаты исследования представила группа ученых на Второй международной конференции по изучению обсидиана, которая прошла в мае 2019-го в Венгрии.

Возраст самых старых на Земле зеркал насчитывает около 7 тыс. лет. До изобретения зеркального стекла использовали камень и металл: золото, серебро, бронза, олово, медь, горный хрусталь. Археологи считают, что самые первые зеркальца найдены в Турции - это полируемые куски обсидиана, возрастом 7500 лет. Однако ни в одном из античных зеркал нельзя было рассматривать себя. Сейчас бытовые зеркала изготовляют с серебряной или алюминиевой основой.