Выяснили назначение артефакта из кости мамонта

Ученые разгадали тайну доисторического артефакта, созданного из кости мамонта. С его помощью мастера каменного века изготавливали веревки.

20-сантиметровую кость с отверстиями, покрытыми спиральными разрезами, нашли в 2008 году в пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии. Возраст находки определили в 40 тыс. лет. Тогда решили, что предмет мог быть частью музыкального инструмента или ритуальным объектом, сообщает Ancient Origins.

Автор: ancient-origins.net На костяной инструмент наткнулся директор Института археологических наук при Тюбингенском университете Николас Конард

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Предыдущие предположения отклонила доктор Льежского университета в Бельгии Верле Ротс. Она пропустила необработанные растительные волокна через отверстия бронзовой копии инструмента и смогла создать 4 отдельные крепкие нити, которые можно было связать в трос. По словам ученой, этот инструмент был революционным. Использование подобной технологии способствовало прогрессу в изготовлении луков, рыболовных и охотничьих сетей, ловушек, одежды и контейнеров для переноса продуктов.

Археологи уже находили похожие предметы, изготовленные из рогов северного оленя, возрастом 15 тыс. лет в пещере Гоф, в Чеддерском ущелье в Великобритании. Однако возраст артефакта из кости мамонта указывает на то, что изготовление веревки стало жизненно важной деятельностью человека на десятки тысяч лет раньше.

Ранее археологи находили древние нити, изготовленные неандертальцами. Им около 50 тыс. лет. Открытие показало, что неандертальцы создавали нити и шнурки из природных волокон задолго до того, как человек разумный овладел этой техникой.