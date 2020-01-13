Выставили на продажу драгоценности, которые украли в музее

В продаже появились два ювелирных изделия из тех, что похитили при ограблении музея в Дрездене, Германия.

Продавцы утверждают, что у них есть два комплекта драгоценностей из "Зеленого свода" Дрездена - белый бриллиант и нагрудная звезда польского ордена Белого Орла. Они предложили оба предмета за 9 млн евро в серии электронных писем, сказала Цвика Неф, исполнительный директор израильской консалтинговой фирмы CGI Group, сообщает DPA.

В музее заявили, что не работают с CGI.

"Компания не установила контакт с нами", - сказал представитель Дрезденской государственной художественной коллекции Стефан Адам.

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CGI Group сообщила, что с ней связалась юридическая фирма от имени руководства музея. Вероятные грабители требовали оплаты в биткоинах.

"Вся информация была передана в режиме реального времени земельной прокуратуре Дрездена", - сказала Неф.

В немецком Дрездене, 25 ноября около 7 утра неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Grüne Gewölbe). Злоумышленники проникли в музей, расположенный в Дрезденском замке.