Выставили на продажу архив лидера российских белогвардейцев

Архив Колчака продадут на аукционе. Фото: "Дилетант"

21 ноября в Париже выставят на торги архив лидера русских белогвардейцев адмирала Александра Колчака.

Семья Колчака хранила документы во Франции, сообщает аукционный дом Drouot.

Основой коллекции стали письма Александра Колчака жене Софии Федоровне, которая эмигрировала вместе с сыном Ростиславом во Францию ​​в 1919 году.

"Каждый лист имеет свою ценность, потому что рисуется личность Колчака. Это не только история, а человек. Он пишет, что очень беспокоится о семье из-за того, что большевистская линия фронта надвигалась на юг России, где они тогда жили. Жена бережно хранила каждый бумажку, все письма. Жена имеет очень важную роль. Это единственный человек, которому он все открывает. Все мысли - военные, политические. И посылает ей все документы", - рассказал исследователь Иван Биррен.

Колчак был лидером белогвардейцев в Сибири. Своей целью он считал борьбу с большевиками.

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Семейный архив решили распродать после смерти внука адмирала Колчака Александра. Он имел трех детей, которыве решили продать коллекцию, потому что не хотели ее делить на три части.

17 июля 1918 года в подвале дома купца Ипатиевому группа красногвардейцев расстреляла царя Николая II, царицу Александру Федоровну, их детей: 23-летнюю Ольгу, 21-летнюю Татьяну, 19-летнюю Марию, 17-летнюю Анастасию и 14-летнего Алексея. А также четырех слуг - врача Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, камердинера Алоизия Труппа, горничную Анна Демидову.