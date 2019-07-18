Выставили на показ скафандр, в котором космонавт ходил по Луне

Скафандр американского астронавта Нила Армстронга выставили в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, США. Мужчина стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
Дату выбрали неслучайно - ровно 50 лет назад 16 июля началась космическая миссия "Аполлон-11". На торжественном открытии присутствовали сын космонавта Рик Армстронг и вице-президент США Майк Пенс. Политик напомнил, что в конце 60-х прошлого века американское общество было сильно разрозненно и снова объединилось именно благодаря Армстронгу, сообщает 24kz.
Последние 13 лет скафандр хранили в лаборатории. Музейные сотрудники работали над его консервацией. Самым сложным для них было сохранить свидетельства присутствия на Луне.
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Американское космическое агентство NASA выпустило книгу с яркими фото из архива космических исследований. Ее приурочили к двойному юбилею - своему созданию и высадке на Луну.
В 2018-м NASA праздновало 60 лет с момента своего создания. В июле 2019-го будет отмечать первую высадку астронавтов на Луну.
Книга содержит около 400 лучших фотографий, сделанных за время существования агентства, включая и некоторые не очень известные ранее. Среди отобранных фото есть как самые ранние, так и снимки недавнего времени.
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