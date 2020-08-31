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понедельник, 31 августа 2020 21:32

"Вы знаете, будет война", - "Да, будет война. Передайте мне соус"

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  Юлия Стаховская
Юлия Стаховская

У нас есть представление о Елене Пчилке как о человеке, всем в просвете, немного народническом. Да, это было, но тогда на это была мода. Мода на украинское была своеобразным хипстерством того времени. В Петербурге ходили в смушковых шапках и кожухах с вышивками люди, которые явно не имели никакого отношения к Украине. Об этом вспоминает писательница Юлия Стаховская рассказывая о биографическом произведении племянника Леси Украинский Юрия Косача "Созвездие лебедя".

"Это отличное путешествие в мир семьи Рославцев, в которых прочитывается род Драгомановых-Косачев. Здесь и прямые аллюзии, и отсылки к символическим - до лебедя в шляхетском гербе рода. В тексте прочитываются их родственные гнезда - и Колодяжне, и Зеленый Гай под Гадячем.

Я бы советовала читать эту книгу параллельно с письмами Леси Украински, которые издало "Комора". Тогда образуется своеобразный стереоэффект: Косач дает абсолютно художественную картинку этой семьи, а Леся Украинка - документальное сопровождение. Кроме того сами дневники очень интересные, это зеркало этой неординарной женщины начала ХХ века: она много работает, путешествует по миру, посещает Европу, влюблена в Италию, все европейское наследие для нее естественно и неотделимо от ее творчества.

  Племянник Леси Украинки Юрий Косач
Племянник Леси Украинки Юрий Косач

Диалоги за столом в этой семье не скучные, а очень органичные, ироничные и совершенно не шароварные. Хотя часто это споры перед большими катастрофами. Когда все могут сидеть а столом и говорить: "А вы знаете, будет война". - "Да-да, будет война. Передайте мне соус".

Мода на украинское была своеобразным хипстерства в начале 19 века

У нас есть представление о Елене Пчилке как о человеке, всем в просвете, немного народническом. Да, это было, но тогда на это была мода. Мода на украинское была своеобразным хипстерства того времени. В Петербурге ходили в смушковых шапках и кожухах с вышивками люди, которые явно не имели никакого отношения к Украине. Это был такой элемент альтернативного стиля", - отмечает Юлия Стаховская.

По ее словам, Юрий Косач показывает такую ​​Украину, которую мы не видели нигде.

"Нам часто раньше говорили, что Украина - это только Екатерина у снопа. Мне интересно, чтобы она была разной.

  Леся Украинка с семьей
Леся Украинка с семьей

В каждой стране есть своя как народная, так и высокая культура. И мне очень понравилось, что в этом произведении она показана очень выразительно. Ее задача была формировать какие-то новые смыслы - учреждать главные учреждения, двигаться в ключе государства. Делать то, что у нас по сути никогда не давали нормально сделать. Кроме времен Мазепы.

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Старый мир рушится, и сами участники этого мира понимают, что они не могут просто оставаться в стороне событий, не могут жить дальше таким вышитым, легким, как летняее платьице, жизнью. Когда вокруг творится мракобесие, царская власть доживает свои последние дни. И эта украинская интеллигенция оказывается ни там, ни там".

В Мадриде в Испании площадь, на которой расположено посольство Украины, назвали именем Леси Украинки.

Таким образом почтили память писательницы, сообщает посольство Украины в Испании.

Автор: Валерия Радзиевская
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