 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 1818
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 747
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 2898
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 6930
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1557
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11106
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 900
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
1
3
5
9
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
Показали стеклянные браслеты из Киевской Руси
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Как в украинском селе разводили верблюдов 110 лет назад - подборка фото
Как в украинском селе разводили верблюдов 110 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
Держал черепаху, морских свинок, лягушек и кроликов - 10 интересных фактов об Иване Франко
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2142
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 585
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 873
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5760
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3357
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 585
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 18:47

Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса
6

  Комментировать

Владимир Винниченко имел амурные отношения со многими женщинами
Владимир и Розалия Винниченко
Владимир Винниченко с женой Розалией Лифшиц в 1940-х годах
Владимир Винниченко в начале 20 века

Владимир Винниченко был "вечно молодым и сочным человеком", не имеющим никаких лишних моральных предубеждений и запретов для себя. Они с женой Розалией Лифшиц не просто декларировали эту свободу, а так и жили. Об этом рассказывает писательница Юлия Стаховская, анализируя дневники самого Винниченко.

"У нас есть образ Винниченко-политика, Винниченко-художника, Винниченко-писателя. Его дневники объединяют все его ипостаси. Они показывают его абсолютно живым человеком со своими очень необычными привычками. Он, например, называет свой член "Малюна" и пишет ему письма . Винниченко был нудистом, собственно, натюристом. Во Франции, были целые коммуны натюристив, неких тогдашних хиппи. Многие из них были веганами или фрукторианцами.

Винниченко называл свой член "Малюна" и писал ему письма

Винниченко был "вечно молодым и сочной человеком", не имеющим никаких лишних моральных предубеждений и запретов для себя. Они с женой Розалией Лифшиц не просто декларировали эту свободу, а так и жили. Полиамурность прошлого века. Но в этой честности с собой Винниченко немного и пугает. У него есть произведение "Белая пантера и черный медведь", где герой наблюдает, как мерзнет, ​​гаснет его сын. Ребенок умирает. Мне кажется, такая история точно имеет отношение к биографии автора: или как реальная основа, или как художественное осмысление, к гибели ребенка у самого Винниченко.

Винниченко предельно честен. В современном мире такой честности не хватает. Люди не все рассказывают а потом страдают и идут к психологам. А он это делал на страницах дневников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Приходилось читать, что когда-то один выдающийся исследователь Владимир Кубийович имел фотографии голого Винниченко и его жены. Он подумал: "Как это так - классик украинской литературы, и голый?". И он сжег эти фотографии. Я за то, чтобы фотографии не жшли, каковыми бы они ни были ", - заключает Юлия Стаховская.

В дневнике Владимира Винниченко есть такие слова: "Любовь - это крик крови, это безумный, непобедимый голод тела, это приказ вечности, которая не допускает сопротивления себе... Любовь приходит поздно, после влюбленности любви, после ее оргий, после жадных криков и лютого, дикого шепота жажды. Она ходит тихо, бесшумно, с внимательным взглядом, загадочной улыбкой ... Влюбляться можно одновременно в двух, трех, пятерых, сколько хватит тела и огня. А любить одновременно можно только одного...".

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

В украинские села начали заселять иностранцев

5 сел объявили зоной экологического бедствия

Украина запустила первый научно-исследовательский спутник

Сухогруз врезался в пассажирский корабль

В Киеве отрыли институт

Самое читаемое
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 26938
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 12114
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 6930
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 6885
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 5247
История
На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон
На затонувшем корабле нашли подарок, который вез претендент на шведский трон Просмотров: 423
Ангелы, корабли и рыба - обнаружили чашу с древними христианскими символами
Ангелы, корабли и рыба - обнаружили чашу с древними христианскими символами Просмотров: 162
Открыли музей, посвященный митрополиту Шептицкому
Открыли музей, посвященный митрополиту Шептицкому Просмотров: 63
В Ирландии нашли серебряные монеты Киевской Руси
В Ирландии нашли серебряные монеты Киевской Руси Просмотров: 900
Украинского гетмана признали святым
Украинского гетмана признали святым Просмотров: 405
Больше всего комментируют
12
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
1
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
1
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
Голосов: 4028
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua