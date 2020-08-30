Владимир Винниченко был нудистом и сторонником свободного секса

Владимир Винниченко был "вечно молодым и сочным человеком", не имеющим никаких лишних моральных предубеждений и запретов для себя. Они с женой Розалией Лифшиц не просто декларировали эту свободу, а так и жили. Об этом рассказывает писательница Юлия Стаховская, анализируя дневники самого Винниченко.

"У нас есть образ Винниченко-политика, Винниченко-художника, Винниченко-писателя. Его дневники объединяют все его ипостаси. Они показывают его абсолютно живым человеком со своими очень необычными привычками. Он, например, называет свой член "Малюна" и пишет ему письма . Винниченко был нудистом, собственно, натюристом. Во Франции, были целые коммуны натюристив, неких тогдашних хиппи. Многие из них были веганами или фрукторианцами.

Винниченко называл свой член "Малюна" и писал ему письма

Винниченко был "вечно молодым и сочной человеком", не имеющим никаких лишних моральных предубеждений и запретов для себя. Они с женой Розалией Лифшиц не просто декларировали эту свободу, а так и жили. Полиамурность прошлого века. Но в этой честности с собой Винниченко немного и пугает. У него есть произведение "Белая пантера и черный медведь", где герой наблюдает, как мерзнет, ​​гаснет его сын. Ребенок умирает. Мне кажется, такая история точно имеет отношение к биографии автора: или как реальная основа, или как художественное осмысление, к гибели ребенка у самого Винниченко.

Винниченко предельно честен. В современном мире такой честности не хватает. Люди не все рассказывают а потом страдают и идут к психологам. А он это делал на страницах дневников.

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Приходилось читать, что когда-то один выдающийся исследователь Владимир Кубийович имел фотографии голого Винниченко и его жены. Он подумал: "Как это так - классик украинской литературы, и голый?". И он сжег эти фотографии. Я за то, чтобы фотографии не жшли, каковыми бы они ни были ", - заключает Юлия Стаховская.