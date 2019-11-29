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пятница, 29 ноября 2019 11:06

Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны
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Восстановление Варшавы после Второй мировой войны продолжалась до 1980-х годов
Фото: uwm.edu
Восстанавливали порядок в городе все жители на субботниках
Восстановление Варшавы после Второй мировой войны продолжалась до 1980-х годов
Восстановление Варшавы после Второй мировой войны продолжалась до 1980-х годов
Восстановление Варшавы после Второй мировой войны продолжалась до 1980-х годов

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии Варшавы 1960 года. На них видно, что к тому времени город еще не отстроился после Второй мировой войны. Но можно увидеть действующую торговлю, кафе, общественный транспорт.

Во время войны, из Варшавы вывезли все библиотеки и музеи в Германию. Что не забрали, сожгли. С 260-ти каменных домов Старого города уцелело только 6. В 1949 году решили восстановить город точно в том виде, как он был - от фундаментов до крыш.

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Первый этап восстановления Старого города закончился 22 июля 1953 - площадь Рынок и часть прилегающей улицы. Строительство финансировалось за счет социальных взносов. Работали все жители во время субботников. Это оценило ЮНЕСКО, и 1980 года внесли в список Всемирного наследия Королевский замок и Старый Город.

Строили на основе старых планов, фотографий, рисунков и описаний. При восстановлении строго использовались все сохранившиеся элементы зданий. В результате Старому Городу вернули средневековый вид.

В Нью-Йорке открыли первую подземную станцию ​​метрополитена City Hall 27 октября 1904 года. На церемонии открытия тогдашний мэр города Джордж Макклелан вел поезд собственными руками.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии, сделанные во время строительства в 1901-1904 годах.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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