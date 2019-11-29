Возрожденная из пепла - как изменялась Варшава после войны

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии Варшавы 1960 года. На них видно, что к тому времени город еще не отстроился после Второй мировой войны. Но можно увидеть действующую торговлю, кафе, общественный транспорт.
Во время войны, из Варшавы вывезли все библиотеки и музеи в Германию. Что не забрали, сожгли. С 260-ти каменных домов Старого города уцелело только 6. В 1949 году решили восстановить город точно в том виде, как он был - от фундаментов до крыш.
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Первый этап восстановления Старого города закончился 22 июля 1953 - площадь Рынок и часть прилегающей улицы. Строительство финансировалось за счет социальных взносов. Работали все жители во время субботников. Это оценило ЮНЕСКО, и 1980 года внесли в список Всемирного наследия Королевский замок и Старый Город.
Строили на основе старых планов, фотографий, рисунков и описаний. При восстановлении строго использовались все сохранившиеся элементы зданий. В результате Старому Городу вернули средневековый вид.
В Нью-Йорке открыли первую подземную станцию метрополитена City Hall 27 октября 1904 года. На церемонии открытия тогдашний мэр города Джордж Макклелан вел поезд собственными руками.
Gazeta.ua предлагает пересмотреть раритетные фотографии, сделанные во время строительства в 1901-1904 годах.
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