Возродили запрещенную организацию

Молодежная организация "Пласт" возобновила свою деятельность 18 декабря 1989-го. Временный пластовый Совет во Львове возглавил Олесь Крысько.

В следующем году отделения общества возникли в Дрогобыче, Бориславе, Луцке, Киеве и даже в Донецке.

Уже 22 февраля 1990-го Городской совет Львова утвердил "Устав пластового общества". В нем говорилось, что детско-юношеская организация "Пласт" является наследником прогрессивных традиций Пласта, действовавшего с 1912-1930-е годы. Подчёркивалось, что "Пласт" - часть мирового скаутского движения и будет поддерживать связи с украинской диаспорой.

Организация получила прошения на восстановление в членстве украинцев, которые были пластунами в 1930-х годах. Быстро наладила издательство литературы и журналов. Среди них был журнал "Готуйсь!" для детей от 6-11 лет.

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Автор: 100krokiv.info Устав возрожденного "Пласта" утвердили 22 февраля 1990

Польские власти запретили деятельность "Пласта" 26 сентября 1930-го. Организация способствовала патриотическому и физическому воспитанию украинской молодежи. Основана в 1911-м по инициативе сына Ивана Франка - Петра. "Пласт" вместе с подобными украинскими организациями "Сич" и "Сокил" составил активное ядро Украинских Сечевых стрельцов в Первой мировой войне. Впоследствии участвовал в украинском революции 1917-1921-х.