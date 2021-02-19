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пятница, 19 февраля 2021 10:39

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

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Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие
В 1900 году Михновский выступил с речью "Самостоятельная Украина". Фото: wikimedia.org

19 февраля 1900 года вышла брошюра Николая Михновского "Самостійна Україна". Автор завершил ее словами:

"Мы возьмем силой то, что нам принадлежит по праву, но отнято у нас тоже силой. Наша нация долго болела, но сейчас уже становится к борьбе. Мы не хотим дольше сносить господство чужеземцев, не хотим больше пренебрежения на своей земле. Всех, кто на всей Украине не за нас, тот против нас. Вперед! Потому что нам не на кого надеяться и нечего оглядываться назад! "
Именно после выхода этой брошюры в Харькове начали здороваться словами: "Слава Украине!"

Николай Михновский произнес свою речь "Самостійна Україна" в доме сосланных просветителей Александра и Софии Русовых во время Шевченковских торжеств.

В речи отметил русификаторскую политику царей. Заявил, что Украина должна вернуться к статусу, который существовал на основе Переяславского трактата 1654 года. Отношения Украины с Россией должны были стать конфедеративными. Москва их нарушила. Это давало право Украине на отказ от союза с Россией и возвращение к статусу самостоятельного государства.

"По какому праву российское правительство обращается с нами на нашей собственной территории, как со своими рабами? По какому праву относительно нас, аборигенов своей страны, издан закон с 17 мая 1876 года, который осуждает нашу национальность на смерть? На основании какого права на всех правительствах нашей страны чиновниками назначили исключительно россиян или смоскализированных ренегатов? " - заявил Михновский.

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В марте 1900-го организация "Молодая Украина" во Львове напечатала речь Михновского отдельной брошюрой. 1 тыс. экземпляров речи стали первым изданием Революционной украинской партии.

Революционная украинская партию создали в Харькове 11 февраля 1900 года. Стала первой политической партией в украинских землях, находившихся под властью Российской империи. Завершила культурный этап украинского национального возрождения.

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Дата
19
февраля

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Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

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