Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли

Подводные археологи фиксируют вид древних кораблей возле Хортицы. Фото: Укринформ

Члены экспедиции "Хортица-Скуба" рассказали об исследовании затонувших у острова старинных кораблей.

"Задача - начать ставить обнаруженные памятники на государственный учет. Существует международная конвенция об охране подводного культурного наследия. Однако практически мало сделано. То, что делают наши коллеги вместе с коллегами из других городов Украины, - это первые попытки оформления на государственном уровне тех памятников, которые мы уже знаем. Параллельно идет поиск и фиксация новых объектов, которых безусловно Днепр подарит много", - рассказал генеральный директор заповедника "Хортица" Максим Остапенко, передает "Радио Свобода".

Исследователи ставят своей целью фотографировать и снимать на видео найденные корабли. Делают это, чтобы сохранить внешний вид затонувших кораблей.

"1 судно - плоскодонная барка XIX века около 15 метров длиной. И 2 объекта XVIII века изучаем у берега Хортицы. Последние частично разрушены. Находятся под водой, есть размывы грунта, и каждый год их вымывает все больше. Возможно придется их как-то закрывать мешками с песком, чтобы не разрушались. Достопримечательность XIX века тоже частично разрушена современными якорями, возможно, тоже потребует защиты, но она в более статическом состоянии. Лежит на глубине 6 метров, а объекты возле Хортицы - на глубине 7, а также, возможно, на глубине 10 метров", - рассказал руководитель экспедиции, председатель отдела охраны памятников Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Кобалия.

Возле Хортицы всего обнаружили около 10 старинных кораблей разных эпох.

"У нас 3 большие исторические пласты. 1-й - это памятники еще славянских времен. Это преимущественно долбленки. Одна есть в реставрационном ангаре. Это X-XI век, то есть Средневековья. 2-й слой - это период русско-турецких войн. Возле Хортицы и в низовьях у острова стояла днепровская флотилия. Это страница истории, связанная с военными действиями и военным судостроением Российской империи и Турции. Это стык эпох, начало XVIII века. И 3-й слой - конец XVIII-XIX века. Это время развития торгового флота. Это плоскодонные баржи, барки, которые почти неизвестны в Украине", - добавил Кобалия.

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Ученые создадут трехмерные цифровые модели найденных кораблей. Поднимать их не планируют. Ученые рассматривают возможность создания подводного музея гидроархеологии. Там желающие имели бы возможность с помощью дайверского снаряжения увидеть затонувшие корабли.

На территории заповедника "Хортица" в Запорожье начали строить модель старинного казацкого судна "Дуб". Делают по чертежам XVII в. и с помощью аутентичной технологии. В строительстве принимают участие более 100 археологов и волонтеров.