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Возле древнего святилища нашли захоронение жертв

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Возле древнего святилища нашли захоронение жертв
В Германии нашли древнее поселение. Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

Археологи нашли скелеты детей и женщин возле святилища в Германии.

Святилище расположено возле села Пеммельте возле Берлина, пишет Live Science.

Жертвам разбивали черепа и ломали ребра.

Также там обнаружили поселение бронзового века. В нем было 130 домов. Большинство из них датируют 2200 годом до н. е. Раньше считали, что место посещали только во время сезонных религиозных праздников или жертвоприношений. Но рядом проживала целая община.

Святилище являет собой семь колец палисадов, рвов и возвышенностей. На них когда-то стояли деревянные столбы. Археологический памятник называют Вудхенджем.

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Это место нашли в 1991 году, когда с самолета фотографировали местность. Ученые считают, что святилище использовали для астрономических наблюдений и жертвоприношений.

В могиле женщины в Германии археологи обнаружили золотое кольцо ранней бронзового века - III тыс. до н. е. Находку сделали в районе Тюбинген на юго-западе Германии. Ее назвали самым ранним золотым предметом в этом регионе.

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