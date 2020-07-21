Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

Активных участников Кенгирского восстания расстреляли Фото: twitter.com/maxim_nm

Суд над уцелевшими участниками Кенгирского восстания начался в Джезказгане Карагандинской области Казахской ССР 21 июля 1955 года. Продолжался до 8 августа того же года.

Председательствовал член Верховного суда Казахской ССР по фамилии Тлеганов. На суде присутствовали и "народные заседатели".

Самым активным повстанцам и руководителям назначили дополнительные 10 лет заключения в лагерях. Впоследствии, на основании указа 1953-го "О мерах по укреплению борьбы с особо злостными проявлениями бандитизма среди заключенных трудовых лагерей", приговор заменили на расстрел, который выполнили относительно 5 человек 18 сентября 1956-го.

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Части руководителей удалось избежать высшей меры наказания, которую повторно заменили тюремным заключением. Избежал расстрела и председатель комиссии самоуправления зэков Капитон Кузнецов - отбывал новое наказание в Спасском лагере.

Впоследствии стало известно, что после подавления восстания он выдал всех организаторов, в частности рассказал, что главными были украинские националисты. Это и способствовало прямым обвинением.

Позже участники восстания дали принудительную подписку о неразглашении информации о всех тогдашних событиях.

Восстание узников 3-го концетрационного Степного лагеря в поселке Кенгир в Казахстане началось 16 мая 1954-го. Большинство восставших - осужденные по политическим статьям украинцы, русские, прибалты, евреи и другие. Восстание подавили с помощью армии и танков через 40 дней. После смерти Сталина многих заключенных ГУЛАГа власти амнистировали, но это не касалось украинских националистов. Их содержание в лагерях стало еще более жестоким. Именно 16 мая часовой застрелил 13 человек и ранил 33. Тогда политические заключенные во главе с волынским оуновцем Виталием Скируком и другие украинцы преодолели лагерную ограду и разгромили штрафной и следователь изоляторы, подняв всех на бунт. 26 июня утром комиссия МВД по радио обратилась к восставшим с требованием сдаться, сообщив о вводе войск. После этого в зону двинулись 1,6 тыс. солдат и 5 танков. Против них оружие, которое подготовили восставшие, оказалась бессильным. По оценкам заключенных было убито и ранено около 700 человек, по официальным - 46. Кенгирское восстание стало одной из кульминационных точек кризиса советской лагерной системы.