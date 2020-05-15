Восстание узников подавили танками

Кенгирское восстание подавили с помощью армии с применением танков. Фото: https://4.bp.blogspot.com

Началось восстание заключенных в 3-м концетрацийном Степном лагере в поселке Кенгир в Казахстане 16 мая 1954-го. Большинство восставших - засудженние по политическим статьям украинцы, русские, прибалты, евреи и другие. Восстание подавили с помощью армии и танков через 40 дней.

После смерти Сталина многих заключенных ГУЛАГа власти амнистировали, но это не касалось украинских националистов. Их содержание в лагерях стало еще жестче. Первые проявления сопротивления в Кенгире начались в конце 1953-го. Большое восстание началось через год 16 мая. Часовой застрелил 13 человек и ранил 33. Тогда политические заключенные во главе с волынским оуновцев Виталием Скируком и другие украинцы преодолели лагерную ограду и разгромили штрафной и следователь изоляторы.

Повстанцы изготовили воздушный шар для подъема плаката с текстом: "Позор бериевскому произволу!". Изготовили 25 открыток на русском и казахском тиражом более 700 штук. 19 тыс. заключенных в знак протеста отказались выходить на работу. Руководителем избрали Михаила Сороку. Он составил "Гимн Кенгирского восстания". Повстанцы готовили оружие - самодельные ножи, копья, гранаты из бутылок, шили форму. Повстанцы требовали прекратить произвол администрации и выдать виновных в массовых расправах.

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26 июня утром комиссия МВД по радио обращалась к восставшим с требованием сдаться, сообщив о вводе войск. После этого в зону двинулись 1600 солдат, с сотней вышколенных собак, 3 пожарные машины, 5 танкив. Больше в советской истории подавлений лагерных восстаний с танками не было.

Восстание было жестоко подавлено 26 июня с помощью армии с применением танков. Против них оружие, которое подготовили восставшие, оказалась бессильным. Примерно 700 трупов, среди которых были и женщины, стали расплатой за 40 дней свободы. Позже все участники Кенгирского восстания вынуждены дать подписку о неразглашении информации о тех событий.

Залещицкая трагедия унесла жизни от 700 до 1 тыс. человек. 4 июля 1941 в Залещиках на Тернопольщине облили горючим, подожгли и сбросили с разрушенного моста 14 вагонов с заключенными Чертковского и Коломийской тюрем.