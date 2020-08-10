Восстановили внешний вид мужчины, жившего 500 лет назад

Ученые воссоздали в 3D лицо мужчины, который умер 500 лет назад в Риме. По их словам, внешность соответствует автопортретам итальянского художника Рафаэля Санти.

Художник умер в 1520 году, и место его захоронения, как и причины смерти, считались загадкой. Предполагали, что хоронили в Римском Пантеоне. В 1833-м скелет, который, как полагали, мог принадлежать Рафаэлю, достали из могилы в Пантеоне, но рядом были и другие останки, сообщает Daily Mail.

Для воспроизведения 80% внешности команда специалистов воспользовалась гипсовым отливом черепа, сделанным в то время. После реконструкции увидели четкое совпадение с имеющимися источниками. Это может доказать, что останки действительно принадлежали художнику.

"Мы знаем, что Рафаэль часто рисовал себя моложе своих лет, и эта модель позволяет нам видеть его таким, каким он был на самом деле", - отмечают ученые.

В этом году команда планировала повторно эксгумировать скелет, но процедуру приостановили из-за пандемии коронавируса.

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Автор: dailymail.co.uk Так по мнению ученых мог выглядеть художник Рафаэль Санти

На момент смерти Рафаэлю было 37 лет, и при жизни он создал более 200 картин. Произведения художника изображают преимущественно Мадонн, которых художник рисовал поэтично и одновременно просто по своей композиции. Ни до, ни после Рафаэля ни один художник не создал столько совершенных и при этом разнообразных картин с изображением Мадонны с младенцем. Дева Мария на его картинах то совсем юная и нежная, то изображена в виде простой утомленной крестьянки. Мадонна крепко держит младенца Иисуса в руках или играет с ним на фоне разных пейзажей.