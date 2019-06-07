Восстановили судоходство на Днепре

Автор: Fotik Восстановили судоходство по Днепру

Судоходство на Днепре было восстановлено 8 июня 1947 года. Именно тогда в эксплуатацию сдали последний шлюз на Днепровской ГЭС. Восстановление уничтоженного во время войны шлюза началось в 1944 году.

Дамба этой крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр в 1932-м. Были затоплены знаменитые днепровские пороги, что усложняло передвижение по главной водной артерии Украины. Сквозное судоходство по Днепру осуществляли с помощью шлюза.

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Днепром начали курсировать пассажирские и грузовые суда.



Активное судоходство по Днепру берет свое начало в XIX в. Именно тогда в украинских землях в составе Российской империи начался промышленный переворот. Начинается активная закупка и построение паровых двигателей. 1823-го на Днепр спустили первый пароход "Пчелка", а в 1838-м была открыта Днепровская судоходная компания. Днепр становится главной артерией снабжения сельскохозяйственных товаров и промышленности украинских городов. Так продолжалось до первой пятилетки периода Сталинской индустриализации. После построения Днепрогэс в Запорожье, судоходство было почти остановлено. Плотина Днепровской ГЭС была взорвана сотрудниками НКВД 18 августа 1941. Это произошло после ее прорыва немецкими войсками. Во время взрыва там образовалась пробоина длиной 135 метров. Многометровая волна хлынула на берег. Унесла жизни 1,5 тысячи немцев и от 20 до 80 000 солдат Советской армии. После оккупации немцами Запорожья, им удалось частично восстановить часть разрушенной плотины.