Воссоздали облик женщины, которая жила 7,5 тыс. лет назад

Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила 7,5 тыс. лет назад. Она умерла в возрате 30-40 лет. Антропологические черты не особо отличаются от черт современных женщин.

Череп нашли еще в 1996 неподалеку мыса Европа на Гибралтаре. Но находку не трогали до появления новых технологий, сообщает Вокруг Света.

В ходе исследований генетикам удалось извлечь из черепа ДНК, которое подтвердило, что останки принадлежали женщине. Стало известно, что она была с темными волосами и глазами. Происходила вероятно из Анатолии - сейчас территории современной Турции.

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Автор: JOHNNY BUGEJA/GIBRALTAR CHRONICLE Показали лицо женщины, которая жила на территории Турции 7,5 тыс. лет назад

Швейцарский антрополог Марсель Ниффенеггер воссоздал внешний вид женщины-воина. Она жила на Алтае 2,5 тыс. лет назад и воевала на боевом коне. Захоронение знатной амазонки нашли еще в 1990-м в кургане на плато Укок.