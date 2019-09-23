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Воссоздали облик женщины, которая жила 7,5 тыс. лет назад

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Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила 7,5 тыс. лет назад. Она умерла в возрате 30-40 лет. Антропологические черты не особо отличаются от черт современных женщин.

Череп нашли еще в 1996 неподалеку мыса Европа на Гибралтаре. Но находку не трогали до появления новых технологий, сообщает Вокруг Света.

В ходе исследований генетикам удалось извлечь из черепа ДНК, которое подтвердило, что останки принадлежали женщине. Стало известно, что она была с темными волосами и глазами. Происходила вероятно из Анатолии - сейчас территории современной Турции.

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Автор: JOHNNY BUGEJA/GIBRALTAR CHRONICLE
  Показали лицо женщины, которая жила на территории Турции 7,5 тыс. лет назад
Показали лицо женщины, которая жила на территории Турции 7,5 тыс. лет назад

Швейцарский антрополог Марсель Ниффенеггер воссоздал внешний вид женщины-воина. Она жила на Алтае 2,5 тыс. лет назад и воевала на боевом коне. Захоронение знатной амазонки нашли еще в 1990-м в кургане на плато Укок.

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