Воссоздали лицо древней принцессы-воина

Швейцарский антрополог Марсель Ниффенеггер воссоздал внешний вид женщины-воина. Она жила на Алтае 2,5 тыс. лет назад и воевала на боевом коне. Захоронение знатной амазонки нашли еще в 1990-м в кургане на плато Укок.

Череп воительницы был деформированным из-за давления льда. Но мастеру удалось восстановить не только мышцы, разрез глаз, но даже брови и волосы на которые ушло до 100 тыс. прядей. По его словам он достиг 75% соответствии с оригиналом.

На плечо женщины были нанесены татуировки. Ученые отмечали, что древние воины этого региона украшали им свои тела, сообщает K24.

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Автор: katun24.ru Ученый воссоздал внешний вид алтайской амазонки

Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека, родственника знаменитой "Люси". Череп нашли 2016-го в Эфиопии. Ему 3,8 млн лет. Предок оказался более похожим на шимпанзе, чем на современного человека. Это афарский австралопитек. Считался переходным типом между обезьяной и человеком - был прямоходящим.