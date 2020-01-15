Воссоздали лицо женщины, жившей 500 лет назад

Средневековая болезнь не щадила ни бедняков, ни аристократов. Фото: livescience.com

Ученые-криминалисты воссоздали лицо состоятельной шотландки, больной проказой. Она жила около 500 лет назад. Останки обнаружили в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Женщине было примерно от 35–40 лет. Степень поражения указывала, что она подхватила болезнь в зрелом возрасте, сообщает Live Science.

"Болезнь поразила область под правым глазом, что могло привести к полной потере зрения. Также важно отметить, что женщину хоронили в соборе Сент-Джайлс рядом с алтарем Святой Анны. Это указывает на то, что она имела высокий статус в обществе, возможно, работала в гильдии портных", – отметила эксперт Карен Флеминг.

Рядом с больной нашли останки еще 12 человек. Одного мужчину идентифицировали как крестьянина.

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Археологи и палеогенетики "воскресили" геном одной из самых древних версий проказной палочки, чьи фрагменты были найдены в костях жителя Британии 5-го века нашей эры, и на его примере продемонстрировали, что проказа была завезена в Европу в четвертом или пятом веке нашей эры из Южной Скандинавии или Германии во время миграций англосаксов.