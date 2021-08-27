Воскресенье сделали рабочим днем

27 августа 1929 года в СССР отменили "красный день календаря" - воскресенье. И ввели "непрерывку". Привычную семидневную неделю заменили неделей из пяти дней - "пятидневкой". С тех пор у рабочих было четыре рабочих дня и один выходной, но всегда на пятый день.

Большевики стремились установить непрерывность работы на всех предприятиях и учреждениях в условиях индустриализации. На основе изменений создали советский революционный календарь. Год в нем состоял из 360 дней, разделенных на 72 "пятидневки". Традиционные пять или шесть дней годового цикла считались "каникулами" и не входили ни в один месяц и неделю - День Ленина, Дни труда и Индустриальные дни.

Для обеспечения непрерывной работы, чтобы выходные дни у работников предприятий не пересекались, их поделили на группы, которые отличались по цветам: розовый, желтый, зеленый, красный и фиолетовый. Каждый работник знал свой цвет и выходной. Несмотря на то, что выходных дней стало больше - один в пятидневку вместо одного в семидневку, такие изменения оказывали значительное влияние на семейные отношения, потому что выходные дни членов семьи могли не совпадать. Но это никого не волновало.

Автор: wikipedia Советский календарь на 1930 год. Цветом выделены разные дни пятидневной недели

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В новом календаре, кроме производственной выгоды, большевики видели и идеологическую. Они планировали уничтожить христианский воскресный цикл с пятницами, субботам и воскресениями - чтобы люди меньше ходили по церквям. Дни лишили традиционных названий, зато их начали называть "первым днем ​​пятидневки", "вторым" и т.д.

1 декабря 1931-го пятидневную неделю заменили шестидневной с фиксированными днями отдыха - 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца. Возвращение к семидневной неделе состоялось в 1940 году, а "пятидневкой" стали называть традиционную рабочую неделю с понедельника по пятницу.

Первый пятилетний план приняли 23 апреля 1929-го во время 16-й конференции ВКП(б). С его помощью хотели провести быструю индустриализацию в 1928-1933 годах. Полностью пятилетний план выполнен не был. В Украине с помощью иностранных компаний начали строить ДнепроГЭС, Харьковский тракторный завод, Краматорский машиностроительный завод, Криворожсталь, а также металлургические заводы в Мариуполе и Запорожье. Новые предприятия вывели Украину на уровень крупных индустриальных стран. Промышленный потенциал в 1940 году в семь раз превышал показатель 1913-го.