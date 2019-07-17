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среда, 17 июля 2019 10:56

Военные выступили против власти

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Автор: wikimedia.org
  Полуботковцы проходят Киевом в июле 1917-го
Полуботковцы проходят Киевом в июле 1917-го
Капитуляция Центральной Рады перед Временным правительством России привела к вооруженному выступлению украинских воинов. Тогда 17 июля 1917 года восстали воины казачьего полка им. гетмана Павла Полуботка во главе с самостийником Николаем Михновским.

Михновский считал, что провозглашение Второго универсала 16 июля 1917-го и капитулянтская политика перед Временным Правительством является предательством идеи самостоятельной и независимой Украины. Наибольшее возмущение полуботковцев вызвал пункт:

"Мы решительно относимся против намерений самовольного осуществления автономии Украины к Всероссийскому учредительному собранию", которым Центральная Рада фактически отказалась от собственного Первого универсала.

Тогда самостийники предприняли попытку установить контроль над Киевом и заставить Центральную Раду провозгласили независимость Украины. Ударной силой выступления должны были стать украинские военные части столицы. По замыслу командования, их могли поддержать в Чернигове, Одессе, Кременчуге и других городах. В ночь с 17 на 18 июля зал заседаний Центральной Рады в Доме Педагога заняли 5 тыс. украинских воинов. Но позиция лидеров ЦР Михаила Грушевского и Владимира Винниченко осталась неизменной.

Полуботковцы побоялись разогнать Центральную Раду, которая со времени событий Всеукраинского национального конгресса 19-21 апреля 1917-го считалась законной украинской властью. Однако политики не боялись разогнать полуботковцев. Киевский военный округ - части подчинены Временному правительству подняли по тревоге. Они разоружили украинских воинов и подавили выступление. Всех руководителей восстания заключили в тюрьму. Николая Михновского отправили на Румынский фронт Первой мировой войны.

Первый в истории документ, провозгласивший автономию Украины, приняла Центральная Рада - Универсал. 23 июня 1917-го его зачитал на Всеукраинском военном съезде Владимир Винниченко. В Универсале подчеркивалось, что Центральная Рада будет "создавать новый порядок свободной автономной Украины".

Это заставило Временное правительство выслать из Петрограда в Киев свою делегацию - министров Михаила Терещенко и Ираклия Церетели. Позже к ним присоединился министр юстиции Александр Керенский.

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Дата
17
июля

Военные выступили против власти

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