Военные выступили против власти

Михновский считал, что провозглашение Второго универсала 16 июля 1917-го и капитулянтская политика перед Временным Правительством является предательством идеи самостоятельной и независимой Украины. Наибольшее возмущение полуботковцев вызвал пункт:
"Мы решительно относимся против намерений самовольного осуществления автономии Украины к Всероссийскому учредительному собранию", которым Центральная Рада фактически отказалась от собственного Первого универсала.
Полуботковцы побоялись разогнать Центральную Раду, которая со времени событий Всеукраинского национального конгресса 19-21 апреля 1917-го считалась законной украинской властью. Однако политики не боялись разогнать полуботковцев. Киевский военный округ - части подчинены Временному правительству подняли по тревоге. Они разоружили украинских воинов и подавили выступление. Всех руководителей восстания заключили в тюрьму. Николая Михновского отправили на Румынский фронт Первой мировой войны.
Это заставило Временное правительство выслать из Петрограда в Киев свою делегацию - министров Михаила Терещенко и Ираклия Церетели. Позже к ним присоединился министр юстиции Александр Керенский.
Комментарии