Военные выступили против власти

"Мы решительно относимся против намерений самовольного осуществления автономии Украины к Всероссийскому учредительному собранию", которым Центральная Рада фактически отказалась от собственного Первого универсала.

Михновский считал, что провозглашение Второго универсала 16 июля 1917-го и капитулянтская политика перед Временным Правительством является предательством идеи самостоятельной и независимой Украины. Наибольшее возмущение полуботковцев вызвал пункт:

Капитуляция Центральной Рады перед Временным правительством России привела к вооруженному выступлению украинских воинов. Тогдавосстали воины казачьего полка им. гетмана Павла Полуботка во главе с самостийником

Тогда самостийники предприняли попытку установить контроль над Киевом и заставить Центральную Раду провозгласили независимость Украины. Ударной силой выступления должны были стать украинские военные части столицы. По замыслу командования, их могли поддержать в Чернигове, Одессе, Кременчуге и других городах. В ночь с 17 на 18 июля зал заседаний Центральной Рады в Доме Педагога заняли 5 тыс. украинских воинов. Но позиция лидеров ЦРосталась неизменной.

Полуботковцы побоялись разогнать Центральную Раду, которая со времени событий Всеукраинского национального конгресса 19-21 апреля 1917-го считалась законной украинской властью. Однако политики не боялись разогнать полуботковцев. Киевский военный округ - части подчинены Временному правительству подняли по тревоге. Они разоружили украинских воинов и подавили выступление. Всех руководителей восстания заключили в тюрьму. Николая Михновского отправили на Румынский фронт Первой мировой войны.