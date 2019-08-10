Военные отстранили президента через год после избрания

В Египте прошли крупнейшие за всю историю акции протеста. Фото: wikimedia

Силами безопасности Египта в Каире 14 августа 2013 года жестоко разогнана лагеря сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси. В ходе массовых столкновений с полицией погибло 525 человек (из них 43 полицейских) и 3717 человек получили ранения.

В стране прошли крупнейшие за всю историю мирные акции протеста с требованием отправить в отставку президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Он был первым демократически избранным президентом после того, как в позапрошлом году египтяне свергли Хосни Мубарака, который правил страной 30 лет.

Мурси начал вводить исламское право, а в конституции закрепил себе дополнительные полномочия. Тогда поднялись демонстрации сторонников светского государства. Военные отстранили его от власти и назначили главой страны председателя Конституционного суда Адли Мансура. Избранное год назад президента Мухаммеда Мурси в тюрьму за то, что "не оправдал надежд народа". Приказали арестовать 300 членов его партии "Братья-мусульмане". Военный переворот предшествовали несколько дней демонстраций против Мурси.

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"Братья-мусульмане" призвали народ к восстанию "против тех, кто пытается украсть у него революцию с помощью танков". Предупреждают, что Египет может превратиться в еще одну Сирию. Там более года продолжается гражданская война правительства с повстанцами-исламистами.

Движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили. Более 1,4 тыс. сторонников экс-президента казнили. Еще 40 тыс. - в тюрьму. ООН назвала массовые смертные приговоры беспрецедентными в новейшей истории. 19 июня 2019 бывший президент Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания в Каире. Ему было 67 лет.

Солдаты египетской армии расстреляли не менее 35 протестующих перед штаб-квартирой Республиканской гвардии в столице Каире.