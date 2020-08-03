Военные открыли школу в захваченном городе

Владимир-Волынский на фотографии времен Первой мировой войны Источник: volodymyr.rayon.in.ua

Австро-венгерские войска выбили россиян и заняли город Владимир-Волынский 3 августа 1915 года. Активные бои за него продолжались с начала Первой мировой войны.

В 1915 году российские власти эвакуировали на восток почти половину местного населения. Вывозили русские и предприятия, а то, что не могли - взрывали и сжигали.

Новая власть сразу начала активное восстановление города. Здесь разместились подразделения Украинских сечевых стрельцов - преимущественно галичане, а городской магистрат возглавил украинец Игнат Мартынец. По его распоряжению были расчищены улицы, восстановлена ​​инфраструктура, заработала и городская больница. В город начали поступать подводы с едой и топливом, появилась электроэнергия. Для поддержания духовной жизни был назначен священник-капеллан. Украинский язык стал официальным, наряду с польским и немецким.

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Происходило и возрождение украинского образования. Осенью 1916 года усилиями сечевых стрельцов была открыта школа имени Тараса Шевченко, в которой обучались 300 детей. Учебники и учебные материалы сечевики покупали за свой счет. Всего на Волыни им удалось открыть около 60 школ, в которых часто сами и преподавали.

Австрийские власти покинули город по завершению войны. Тогда же борьба за него началась между УНР и Польшей.

Формальным поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство наследника австро-венгерского престола. В боснийской столице Сараево 19-летний студент Гаврила Принцип 28 июня 1914-го убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Первая пуля смертельно ранила эрцгерцога, вторая попала в живот его жене Софии.