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пятница, 27 ноября 2020 01:13

Во время строительства дороги нашли жилье древних людей

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Во время строительства дороги нашли жилье древних людей
На Львовщине нашли древние поселения. Фото: РАС

У Жовква Львовской обл. археологи обнаружили находки эпохи энеолита и раннежелезного века.

"Спасательная археологическая служба" провела раскопки перед реконструкцией дороги Т-14-25 между Жовквой и Каменкой-Бугской во Львовской области, передает "Захид.нет".

Два древних поселения расположены в пределах строительства дороги. Исследователи обнаружили фрагменты лепной посуды и кремневые изделия эпохи энеолита. Нашли монеты австрийского периода.

"Еще в 2019 году, на этапе проектирования, наши сотрудники провели разведку на участке автодороги протяженностью 25,5 км и зафиксировали восемь объектов археологии - преимущественно древние поселения. По датировкам они принадлежат к разным эпохам - от энеолита и до княжеского века", - сообщила РАС.

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Ученые проводят надзор во время земляных работ на 6-ти участках в охранной зоне, где есть поселения эпохи бронзы и раннежелезного века.

Археологические исследования продолжат в 2021 году.

Вблизи Трускавца на Львовщине археологи исследуют поселение линейно-ленточной керамики - памятник, которому больше, чем 7 тыс лет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.

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