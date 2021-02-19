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пятница, 19 февраля 2021 14:28

Во время ремонта бара обнаружили остатки бани ХІІ века

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Во время ремонта бара обнаружили остатки бани ХІІ века
Обнаружили, что бар в Севилье расположен в старинных банях. Фото: facebook.com/CerveceriaGiralda

В испанской Севилье во время ремонта в баре Cervecería Giralda нашли остатки арабских бань XII в.

В начале 1900-х годов архитектор Висенте Травер превратил древнее здание в гостиницу. Ему удалось сохранить баню, построенную во времена халифата Альмохадов, сообщает Elpais.

Во время пандемии в баре начали ремонт. Рабочие нашли уникальные фрески. Раньше все думали, что здание отеля является лишь стилизацией под старую архитектуру

"Самое главное, что мы осознали, что баня была полностью украшена сверху донизу высококачественным геометрическим орнаментом. Рисунки выполнены красной охрой на белом, а на стенах и сводчатых потолках сохранились большие фрагменты. Это единственная сохранившаяся арабский баня с аутентичным декором. До сих пор единственные известные образцы имели краску только на плинтусах", - сообщил археологи Альваро Хименес.

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Основное пространство заведения, где расположена барная стойка, было теплой комнатой бани. Одна сторона ведет в прямоугольную комнату с цилиндрическим сводом, которая когда-то служила холодной комнатой для бани.

"Это было полной неожиданностью. Это важное открытие, которое дает нам представление о том, как могли выглядеть другие бани в период Альмохадов, особенно в Севилье, которая была одной из двух столиц империи вместе с Марракешем", - заявил археолог Фернандо Аморес.

В Испании археологи нашли 66 военных лагерей древних римлян. Легионеры строили их во время завоевания Пиренейского полуострова. Лагеря обнаружила международная команда археологов с помощью технологии дистанционного сканирования местности.

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