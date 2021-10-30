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суббота, 30 октября 2021 12:25

Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
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В селе Тустань Ивано-Франковской обл. на территории церкви Пресвятой Троицы нашли старинное захоронение женщины
Фото: КП "Пам’ять"
У умершей нашли обручальное кольцо с гравировкой инициалов и датой бракосочетания – 19 февраля 1884 года
Специалисты Государственного архива Ивано-Франковской области установили, что останки принадлежат Лауре Леокадии

В селе Тустань Ивано-Франковской обл. на территории церкви Пресвятой Троицы нашли старинное захоронение женщины

Его обнаружили во время копания ямы для компоста, рассказал в Facebook директор КП "Память" Василий Тимкив.

Гроб был из оцинкованного металла. Могила принадлежала молодой женщине. У умершей нашли обручальное кольцо с гравировкой инициалов и датой бракосочетания – 19 февраля 1884 года.

Специалисты Государственного архива Ивано-Франковской области установили, что останки принадлежат Лауре Леокадии. Она происходила из семьи священника Теодора Молчковского. Он в XIX в возглавлял Галицкий деканат Греко-католической церкви. Лаура была женой священника Антония Войцеховского.

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Цинковый гроб свидетельствует, что покойную доставляли где-то издалека.

Вблизи села Соколовка Золочевского района Львовской области нашли массовое захоронение жертв НКВД. Об этом сообщил мемориально-поисковый центр "Судьба" в Facebook, специалисты которого и обнаружили братскую могилу воинов УПА – жертв советского режима.

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