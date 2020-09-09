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четверг, 10 сентября 2020 01:13

Во снесенным торговым центром нашли остатки средневекового замка

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Во снесенным торговым центром нашли остатки средневекового замка
Нашли остатки Шеффилдского замка. Фото: Exposed Magazine

В британском Шеффилде на месте торгового центра раскопали руины среднего замка.

Исследователи отмечают важность крепости, передает Metro.

"Он был одним из важнейших политических и культурных центров средневековой Англии, где проживали аристократы, играли важную роль в местных, национальных и международных делах", - рассказал профессор Джон Морланд.

Замок начали строить в 1270 году. В 1570 - 1584 годах королева Шотландии Мария Стюарт отбывала в нем заключения.

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Во время гражданской войны в XVII веке замок принадлежал сторонникам монархии. В той войне победил парламент. В 1646 году замок приказали разрушить.

Археологи нашли на месте замка обувь, ножи, монеты, пушечные ядра и распятия.

В Англии обнаружили могилу вождя бронзового века и еще одного человека. Их похоронили в сидячем положении. Захоронение обнаружили в городе Лехлейд-на-Темзе, на юго-западе Англии.

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