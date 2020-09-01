Во Львове разбомбили вокзал и церковь

Немецкая авиация бомбила Львов. Фото: afishalviv.net

1 сентября 1939 года в 11.30 немецкая авиация бомбила Львов.

Частично разрушили главный вокзал, товарную станцию, станции Клепаров и Пидзамче.

Бомбы уничтожили водочную фабрику Бачевского и греко-католическую церковь св. Духа. От храма на ул. Коперника осталась только колокольня. Получили повреждения многие здания на нынешних ул. Городецкой и Шевченко.

"1 сентября 1939, где-то около 11 часов, я сидела в хирургическом кресле, у известного в Польше ларинголога на ул. Льва Сапеги (современная Бандеры - Gazeta.ua). Врач, собственно, держал пинцетом только что вырванный из моего горла, как когда-то говорилось, третий мигдалок, аденоид. Мама шла в направлении двери купить желаемое после такой операции мороженое, когда домом тряхнул страшный грохот. Врач подскочил к окну и как-то странно тихо сказал: "война". На Львов падали первые бомбы", - вспоминала этот день археолог Лариса Крушельницкая.

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В первый день Второй мировой войны от налетов немецкой авиации во Львове погибли 83 и были ранены около 100 человек.

Через неделю после начала боевых действий польские власти начали организацию обороны.

Российские войска оккупировали Львов 3 сентября 1914-го во время Галицкой битвы в начале Первой мировой войны. Хвастались, что завершили дело царя Ивана Калиты по сбору "всех русских земель".