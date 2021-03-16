Внук Чингисхана победил поляков

В средневековом рукописи неизвестный автор изобразил самую большую битву поляков и монголо-татар. Она состоялась 9 апреля 1241-го у города Легнице недалеко Вроцлава после битвы у Хмельника. Фото: polska-org.pl

В битве под Хмельником вблизи Кракова 18 марта 1241-го войско Золотой Орды победило поляков. Монголо-татары продолжили завоевание Европы.

Внук основателя империи Чингисхана хан Батый 1237-го повел на запад 140-тысячную монголо-татарскую орду. Часть войска составляли соседние татары, уйгуры и киргизы. Кроме Батыя в походе участвовали другие внуки Чингисхана. 1-й завоевали Русь. На территории современной Украины монголо-татары впервые появились под Переяславом. Многие города не оказывали сопротивления, сдавались.

После завоевания Галицко-Волынского княжества монголо-татары вторглись в Польшу. В январе 1241-го пятнадцатитысячному войско конницы и пехоты под командованием внука Чингисхана Байдара пошли в направлении Кракова.

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Байдару противостоял воевода краковский Влодзимеж с 8 тыс. польских воинов. Часть из них была плохо вооруженными горожанами. Польские и монгольские войска встретились на рассвете 18 апреля в поле возле села Хмельник, теперь польский город Келецкого уезда в 100 км от Кракова.

Татарские воины хорошо вооружены. Сначала поляков пугали "свистящими стрелами" и "китайскими ракетами". Затем обманным приемом заманили людей воеводы в ловушку и разделили на 2 части. Татары начали резню. Польские войска отступили, почти половина погибло.

Байдар опустошил Польшу, затем его войска пошли в Венгрию к Батыю. Монголо-татарская конница дошла до побережья Адриатического моря и только после этого повернула назад, на восток. Завоеватели осели в степях нижней Волги и организовали здесь свое государство - Золотую Орду. Войско Батыя захватило и поработило 40 народов.

Внук Чингисхана хан Батый с войсками монголо-татар взял штурмом и почти полностью разрушил Киев 6 декабря 1240-го. Почти все жители города были вырезаны или выведены в плен.