Власти выкупят картину за 24 млн евро

Картину "Осмеяние Христа" нашли на кухне. Фото: Reuters

Картину итальянского художника Чимабуэ нашли в доме пожилой женщины в городе Компьень под Парижем.

Она висела над плитой на кухне. Французские власти запретили вывозить из страны картину, сообщает УНИАН.

Картину продали на аукционе за 24 млн евро. Французским властям нужно найти деньги, чтобы выкупить её.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На картине да Винчи обнаружили неизвестные эскизы

Планируют повесить ее рядом с другой картиной Чимабуэ в Лувре.

Музейные консерваторы обнаружили рождественский сюжет под краской поврежденной картины "Обезглавливание святого Иоанна Крестителя" XVI в. Полотно принадлежит коллекции музея Боуза, что в Великобритании.