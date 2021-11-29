Вино и море - как рекламировали отдых в Болгарии в межвоенный период

Gazeta.ua собрала польскую рекламу туризма в Болгарии межвоенного времени.

Ее распространяли и на территории Западной Украины.

В те времена на курорте могли жить целый месяц. Туристические фирмы предлагали поездку в Болгарию на поезде. Туристы ночевали в отеле в Бухаресте. В Болгарии туристов селили в пансионах, виллах и частных домах.

Путешественникам предлагали пляжи, купальни, природные достопримечательности, музеи.

"Варна - древний болгарский город, снискавший славу самого красивого курортного города Юго-Восточной Европы. Климат Варны напоминает Французскую Ривьеру. В ней есть уникальный пляж, простирающийся на несколько километров, окруженный пышной зеленью старого красивого парка. Имеются сооруженные по последним техническим требованиям купальни, удобные и дешевые", - говорится в рекламе курорта Варна.

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В Варне рекламировали казино, корабль в Стамбул и концертные залы.

Осенью в Болгарию призвали ехать ради вина и винограда.

В XIX в. летом люди начали приезжать отдыхать в Украинские Карпаты. В 1873 проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребен. Имелись виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в деревенском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.