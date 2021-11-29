Вино и море - как рекламировали отдых в Болгарии в межвоенный период

 
Ексклюзивы
1/5
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 1296
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 4554
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 9126
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3186
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 450
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2259
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 423
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2106
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2925
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 900
Фото
Все фото
12
12
5
4
10
Показали фото частично разрушенного форта после Первой мировой
Показали фото частично разрушенного форта после Первой мировой
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Нашли древнее захоронение в каменном саркофаге
Нашли древнее захоронение в каменном саркофаге
Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора
Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора
В Голодомор умерло около 1,5 млн детей
В Голодомор умерло около 1,5 млн детей
Видео
Все видео
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
1 Просмотров: 1782
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 828
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3519
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3798
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4860
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 603
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
вторник, 30 ноября 2021 00:46

Вино и море - как рекламировали отдых в Болгарии в межвоенный период
9

  Комментировать

Gazeta.ua собрала польскую рекламу туризма в Болгарии межвоенного времени.

Ее распространяли и на территории Западной Украины.

В те времена на курорте могли жить целый месяц. Туристические фирмы предлагали поездку в Болгарию на поезде. Туристы ночевали в отеле в Бухаресте. В Болгарии туристов селили в пансионах, виллах и частных домах.

Путешественникам предлагали пляжи, купальни, природные достопримечательности, музеи.

"Варна - древний болгарский город, снискавший славу самого красивого курортного города Юго-Восточной Европы. Климат Варны напоминает Французскую Ривьеру. В ней есть уникальный пляж, простирающийся на несколько километров, окруженный пышной зеленью старого красивого парка. Имеются сооруженные по последним техническим требованиям купальни, удобные и дешевые", - говорится в рекламе курорта Варна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото

В Варне рекламировали казино, корабль в Стамбул и концертные залы.

Осенью в Болгарию призвали ехать ради вина и винограда.

В XIX в. летом люди начали приезжать отдыхать в Украинские Карпаты. В 1873 проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребен. Имелись виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в деревенском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вино и море - как рекламировали отдых в Болгарии в межвоенный период». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 29891
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 10944
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 9900
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 9837
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 9126
История
Утвердили официальные символы главы государства
Утвердили официальные символы главы государства
 Просмотров: 342
Показали фото частично разрушенного форта после Первой мировой
Показали фото частично разрушенного форта после Первой мировой
12
 Просмотров: 675
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
12
 Просмотров: 450
Беглец-принц забыл в порту 14 повозок с сокровищами
Беглец-принц забыл в порту 14 повозок с сокровищами
 Просмотров: 1908
Нашли древнее захоронение в каменном саркофаге
Нашли древнее захоронение в каменном саркофаге
5
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
13
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2
"Вагнергейт": у Bellingcat возникли новые вопросы к Зеленскому
Голосов: 2766
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть