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среда, 29 сентября 2021 17:21

"Видела, как в овраг сбрасывали младенцев" - опубликовали воспоминания свидетелей убийств в Бабьем Яру

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&quot;Видела, как в овраг сбрасывали младенцев&quot; - опубликовали воспоминания свидетелей убийств в Бабьем Яру
Свидетельство киевлян о Холокосте опубликовали онлайн. Фото: istpravda.com.ua

СБУ открыла архив с воспоминаниями очевидцев для публичного доступа.

Массовые расстрелы начались 29 сентября 1941 года. Первыми опубликовали воспоминания киевлянки Надежды Горбачевой. Она жила вблизи Бабьего Яра и стала свидетелем убийств, сообщает Telegram канал СБУ.

В показаниях Горбачевой говорится, что расстрелы евреев в Бабьем Яру продолжались несколько дней.

"Мы видели, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных евреев и приказывали им бежать. Их расстреливали из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как в овраг сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстрелянные или раненые, но и живые дети. Затем немцы его закопали, но было заметно, как верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей. Расстрелы евреев продолжались еще несколько дней", - зафиксировано в ее показаниях.

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С записью воспоминаний можно ознакомиться по ссылке.

В Бабьем Яру в Киеве 29 сентября 1941 расстреляли 22 тыс. евреев. Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города.

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29
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