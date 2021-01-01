Вертолеты украинца сопровождали британский конвой

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США Фото: © Igor I. Sikorsky Historical Archives

Первое в истории боевое применение вертолетов произошло 2 января 1944-го. Три летательные аппараты S-47 конструктора Игоря Сикорского с оружием сопровождали британский атлантический конвой.

В США украинский авиаконструктор Игорь Сикорский еще 1939 поднял в воздух свой первый вертолет. Власти поддержали разработку вертолета и выделили средства на разработку проекта. Последним вертолетом Сикорского стал S-58. Считается лучшим из первого поколения. Почти 90% всех вертолетов построены по конструкциями украинском.

Всего в США построили 130 вертолетов модели S-47. Маневренный вертолет был единственным аппаратом, который использовали страны антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны.

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3 января в гавани Нью-Йорка взорвались боеприпасы на борту военного корабля USS Turner. Судно, вместе с 15 офицерами и 123 матросами пошло ко дну. Спасение раненых осуществляли лодки. Перевозили моряков в госпиталь вертолеты Сикорского HNS-1. Могли садиться на воду при помощи специальных поплавков. Еще один аппарат быстро доставил в медицинское учреждение 2 большие кейсы с плазмой крови. Это спасло жизни многих моряков.

Самолет авиатора и миллиардера Говарда Хьюза 14 июля 1938-го приземлился в аэропорту Нью-Йорка с кругосветного путешествия. Самолет преодолел 23 612 км и установил мировой рекорд скорости. Полет включили в Книгу рекордов Гиннеса.