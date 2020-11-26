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четверг, 26 ноября 2020 12:16

Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
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В Национальном художественном музее Украины в Киеве открыли выставку, посвященную 100-летней традиции создания большого Государственного герба. К формированию экспозиции присоединились 12 украинских музеев и 4 коллекционера.

"Начинается она с предтечи - верительного знака времен князя Святослава с двузубом, а завершается современными монетами Украины. Среди уникальных экспонатов - верительные знаки и таможенная пломба Киевской Руси с трезубцами, гетманские печати, печати УНР и Украинской Державы, рисунки гербов Нарбута, Кричевского, Битинского. Прекрасная выставка, которую необходимо было создавать в 1990-х! Особые экспонаты - клейноды нашего государства, печати гетманов и Украины на выставку передали из Музея Шереметьевых ", - рассказал в Facebook историк Александр Алферов.

Всего на выставке представлено около 60 артефактов.

В Национальном художественном музее Украины заработала выставка, посвященная традиции большого герба
Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov/
В Национальном художественном музее Украины заработала выставка, посвященная традиции большого герба
В Национальном художественном музее Украины заработала выставка, посвященная традиции большого герба
В Национальном художественном музее Украины заработала выставка, посвященная традиции большого герба
В Национальном художественном музее Украины заработала выставка, посвященная традиции большого герба

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Недавно опубликовали фото проектов большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе. Всего прислали более 100 работ. В Конституции указано, что в Украине должен быть принят большой герб. До сих пор этого не было сделано.

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