Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 243
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 639
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 603
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 360
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 468
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 396
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1233
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 180
Фото
Все фото
19
3
3
3
10
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Задержали членов группировки, которая похищала людей
Задержали членов группировки, которая похищала людей
Задержали военного, который выращивал дома каннабис: фото
Задержали военного, который выращивал дома каннабис: фото
Путешественник нашел в Карпатах уникальную хижину
Путешественник нашел в Карпатах уникальную хижину
Топ-10 свадебных фото, которые удивляют оригинальностью
Топ-10 свадебных фото, которые удивляют оригинальностью
Видео
Все видео
Бизнесмены без штанов обратились к властям касательно карантина выходного дня
Бизнесмены без штанов обратились к властям касательно карантина выходного дня
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Коронавирус в Украине: имеем новый суточный рекорд
Как крестьяне боролись с властью накануне Голодомора
Как крестьяне боролись с властью накануне Голодомора
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
Пожары на Луганщине: в ГБР считают виновными спасателей
Пожары на Луганщине: в ГБР считают виновными спасателей
Интервью
1/5
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 72
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2052
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 450
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 729
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 360
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 54
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
пятница, 20 ноября 2020 18:41

Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19

  Комментировать

Показали проекты гербов, которые прислали на конкурс
Фото: "Еспресо"
Показали проекты гербов, которые прислали на конкурс
Показали проекты гербов, которые прислали на конкурс
Показали проекты гербов, которые прислали на конкурс
Показали проекты гербов, которые прислали на конкурс

Опубликовали фото проектов большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе.

Всего прислали более 100 работ, сообщает "Эспрессо".

В Конституции указано, что в Украине должен быть принят большой герб. До сих пор этого не было сделано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лев с маникюром и писюном и архангел в белых носках - это шедеврально" - соцсети о эскизе большого Государственного герба

"Главным элементом большого Государственного герба Украины является знак Княжеского государства Владимира Великого", - говорится в Конституции.

Художник Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. 1992 Кохан стал соавтором малого Государственного герба Украины. Также он был победителем конкурса на эскиз большого герба, который проходил в 1996-1997 годах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Создали первую украинскую бумажную фабрику

Джеймс Бонд руководил украинским самолетом

Британки прислали более тысячи карточек на ткани для платья принцессе

Подписали документ, благодаря которому Украина отдалилась от России

Олег Блохин забил последний гол

Патент на трехцветный светофор продали за $40 тыс.

Осужденный высокопоставленный военный покончили жизнь самоубийством

На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 10872
Порошенко ответил Зеленскому: &quot;Это уже агония&quot;
Порошенко ответил Зеленскому: "Это уже агония" Просмотров: 9990
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 9450
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8623
Врач рассказал об опасности &quot;тихой гипоксии&quot; во время коронавируса
Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" во время коронавируса Просмотров: 5643
Общество
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
 Просмотров: 72
София Ротару даст концерт в России
София Ротару даст концерт в России Просмотров: 162
Назвали самые дорогие города в мире. Киев стал дешевле
Назвали самые дорогие города в мире. Киев стал дешевле Просмотров: 126
ТРЦ и магазины изменили график работы в будние дни
ТРЦ и магазины изменили график работы в будние дни Просмотров: 450
Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ
Сможет ли Украина перекрыть крупнейший в истории дефицит бюджета без МВФ
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
Зеленскому стали больше доверять - опрос
6
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
5
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
4
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
3
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
Голосов: 53976
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть