Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе

Фото: "Еспресо"

Опубликовали фото проектов большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе.

Всего прислали более 100 работ, сообщает "Эспрессо".

В Конституции указано, что в Украине должен быть принят большой герб. До сих пор этого не было сделано.

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"Главным элементом большого Государственного герба Украины является знак Княжеского государства Владимира Великого", - говорится в Конституции.

Художник Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. 1992 Кохан стал соавтором малого Государственного герба Украины. Также он был победителем конкурса на эскиз большого герба, который проходил в 1996-1997 годах.