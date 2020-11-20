Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе

Опубликовали фото проектов большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе.
Всего прислали более 100 работ, сообщает "Эспрессо".
В Конституции указано, что в Украине должен быть принят большой герб. До сих пор этого не было сделано.
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"Главным элементом большого Государственного герба Украины является знак Княжеского государства Владимира Великого", - говорится в Конституции.
Художник Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. 1992 Кохан стал соавтором малого Государственного герба Украины. Также он был победителем конкурса на эскиз большого герба, который проходил в 1996-1997 годах.
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