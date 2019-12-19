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четверг, 19 декабря 2019 11:17

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

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Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая
Святой Николай. Фреска. XI в. Собор Святой Софии. Одно из древнейших изображений времен Киевской Руси Иллюстрация: facebook.com/SophiaKyiv

19 декабря украинцы празднуют День святого Николая. Его больше всего ждут дети. Послушным Николай приносит под подушку различные подарки, а непослушным - прутик. Именно в этот день занимались сиротами и обездоленными детьми, даря им подарки.

Николай родился в III в. в городе Патара на территории современной Турции. Детство провел в окружении верующих людей, был крещен сразу после рождения. Дядя епископ посвятил его в священники в городе Мира. После гибели родителей Николай раздал все наследство нуждающимся людям. При жизни он сделал много добрых дел - помогал бедным, спасал невинных от незаслуженной казни.

Традиционный детский праздник много лет назад с радостью праздновали и взрослые. Украинцы проводили громкие гуляния и варили хмельные напитки. После, запрягали лошадей в сани и катались вокруг села. Так смотрели, насколько скользкий снег выпал в этом году. На Харьковщине варили кутью и узвар, чтобы в следующем году уродился урожай. Детям готовили "николайчики" - особое печенье.

На Подолье того, кто зайдет в дом, называли "полазником" - первым посетителем. Если двор переходил хозяин, то должен пойти к скоту с пищей. Придя в хлев он говорил: "Дай, Боже, добрий день. Щобись худібонька здорова була та й я з тобою ще й зі своєю жоною".

Похожие традиции были и на Киевщене. Домашнюю скотину кропили святой водой и травами, просили Николая уберечь ее и семью. Хозяин говорил: "Святой Николай, помилуй и сохрани нас от всякого зла!".

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Готовились к празднику и девушки. Они знали, что их могут сосватать перед Рождеством, поэтому в этот день наводили порядок в сундуках и убирали дом.

Традиционно Николая считали защитником на море. Его покровительства просили казаки и рыбаки, имея с собой икону чудотворца.

Народ верил, что каким будет день на Николая зимнего, таким будет и на Николая летнего.

Сегодня нельзя заниматься тяжелым трудом: убирать, стирать, шить. Дела следует перенести на другой день, или переделать накануне праздника. Нельзя обзыватся и сориться.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что если общество захочет, Рождество можно будет праздновать по григорианскому календарю 25 декабря.

Трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника с привычного нам 7 января.

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Дата
19
декабря

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

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