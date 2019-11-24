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Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний

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Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
Трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника с привычного нам 7 января Фото: triphints.ru

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что если общество захочет, Рождество можно будет праздновать по григорианскому календарю 25 декабря.

Трудно представить сколько времени понадобится, чтобы изменить празднование этого великого праздника с привычного нам 7 января, пишет Религиозно-информационная служба.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в Церкви", - отметил он.

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"Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - добавил Епифаний.

В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем. Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 приняла закон об объявлении выходным 25 декабря. В Украине исходным является и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. Ранее Рождество по григорианскому и Новоюлианскому календарю, который отмечается не только католики, но и протестанты и представители ряда поместных православных церквей 25 декабря, было в Украине рабочим днем.

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