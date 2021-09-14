В желудке аллигатора обнаружили наконечник, которому 6 тыс. лет

В США, в штате Миссисипи, из желудка аллигатора извлекли артефакты, которым около 6 тыс. лет.

Владелец компании по обработке оленьих рогов Mississippi Clarion Ledger Шейн Смит раньше слышал, что в Южной Каролине находили необычные предметы в желудке аллигатора, поэтому тоже решил проверить животное. Из его живота достал два предмета, один из которых был похож на наконечник стрелы, а назначение другого предприниматель не понял, сообщает Fox News.

Автор: Facebook / Red Antler Processing В желудке аллигатора нашли древние артефакты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Находку в свином желудке мужчина продаст за $600 тыс.

В конце концов все находки он показал геологу и исследователю Джеймсу Старнсу. Тот сказал, что наконечник - это в действительности часть копьеметалки, изготовленной коренными американцами 5 или 6 тыс. лет назад. Второй предмет назвал древним грузом из гематита. Его использовали для взвешивания рыболовных сетей.

Вероятно, артефакты попали в желудок аллигатора вместе с камнями. Животные обычно глотают его, чтобы улучшить пищеварение.

Автор: Facebook / Red Antler Processing В желудке аллигатора нашли древние артефакты

Недавно археологи обнаружили каменный наконечник копья возрастом 65 тыс. лет в пещере Голе-Фельс, Германия. Находку назвали редким свидетельством эволюции охоты в неандертальцев. Подобные артефакты находили в регионе в 1936 году, но их датировали возрастом от 45 до 55 тыс. лет.